影／抹香鯨被「死亡之牆」困住 憤怒抓狂不給救

聯合報 / 編譯周辰陽
義大利海岸警衛隊近日在西西里島附近發現一頭抹香鯨被困在非法漁網中，潛水員試圖解救牠，但這頭年輕的雌鯨情緒激動不讓人靠近，導致救援行動困難。路透／Italian Coast Guard
義大利海岸警衛隊近日在西西里島附近發現一頭抹香鯨被困在非法漁網中，潛水員試圖解救牠，但這頭年輕的雌鯨情緒激動不讓人靠近，導致救援行動困難。路透／Italian Coast Guard

義大利海岸警衛隊近日在西西里島附近發現一頭抹香鯨被困在非法漁網中，潛水員試圖解救牠，但這頭年輕的雌鯨情緒激動，不斷掙扎導致救援行動困難。目前牠尚未脫困，並下潛至深海逃走，海岸警衛隊仍持續搜索牠的下落。這已是地中海三周內第二條被困在非法漁網中的抹香鯨。

抹香鯨抓狂不讓人救 被命名「憤怒」

這頭抹香鯨受困地點位於埃奧利群島（Aeolian Islands）外的第勒尼安海（Tyrrhenian Sea），18日被船夫目擊受困在常用於非法捕撈劍魚的漁網中。義大利海岸警衛隊表示，抹香鯨的體積太大，情緒越來越激動。潛水員才移除部分漁網，牠就開始鬧脾氣妨礙進一步救援。

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