直播偷竊、假扮已故名人親屬…走火入魔YouTuber歪風「我就想紅啊」

沒有人知道泰國為何倖免新冠肺炎疫情肆虐。究竟是保持社交距離，以雙手合十而非擁抱打招呼的泰國文化防止疫情傳播？還是泰國在疫情早期宣導民眾戴口罩，並結合強大的醫療體系阻止疫情失控？又或者泰國偏向戶外的生活方式，或是他們罹患其他高風險疾病的人數較少？泰國人和其他湄公河流域國家人民對新冠病毒是否較有抵抗力？甚至是泰國檢測率太低？或者，以上皆是？

2020-07-21 01:16