直播偷竊、假扮已故名人親屬…走火入魔YouTuber歪風「我就想紅啊」

聯合報 / 記者雷光涵
日本迷惑（騷擾）系YouTuber「Hezumalyu」突擊格鬥家朝倉未來，向他下戰帖，朝倉也把痛扁他的影片上傳，反而贏得680萬次以上的高點閱率。圖／截自YouTube
日本迷惑（騷擾）系YouTuber「Hezumalyu」突擊格鬥家朝倉未來，向他下戰帖，朝倉也把痛扁他的影片上傳，反而贏得680萬次以上的高點閱率。圖／截自YouTube

「你到底幹了什麼好事！」日本山口縣知事村岡嗣政難掩激憤，在緊急記者會怒批YouTuber「Hezumalyu」在縣內與網友聚會，沒戴口罩。在記者會前的三天，Hezumalyu於愛知縣警署被確診新冠肺炎，愛知境內至少7人被他傳染，山口縣也擔心跟著爆發疫情，這名迷惑（騷擾）系YouTuber這下真的成了公敵。

直播偷吃超市生魚片 被捕後確診新冠

本名原田將大的Hezumalyu今年5月在愛知縣的超市開直播，食用未結帳的生魚片，事後拿空盒去付錢，店方還是氣到報案，告他偷竊。警方7月11日在山口縣抓到他，移送愛知縣岡崎署。Hezumalyu在拘留室發燒，篩檢為新冠病毒陽性，員警們也出現喉嚨痛、倦怠感等症狀。

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