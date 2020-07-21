湄公河的神祕力量？泰國靠「文化」擊敗新冠

沒有人知道泰國為何倖免新冠肺炎疫情肆虐。究竟是保持社交距離，以雙手合十而非擁抱打招呼的泰國文化防止疫情傳播？還是泰國在疫情早期宣導民眾戴口罩，並結合強大的醫療體系阻止疫情失控？又或者泰國偏向戶外的生活方式，或是他們罹患其他高風險疾病的人數較少？泰國人和其他湄公河流域國家人民對新冠病毒是否較有抵抗力？甚至是泰國檢測率太低？或者，以上皆是？

肺炎感染率偏低 政府歸功合十禮

紐約時報報導，儘管今年年初大量來自疫情重災區的外國旅客赴泰旅遊，美國約翰霍普金斯大學20日統計卻顯示，泰國新冠肺炎確診僅3250例，58人病故。泰國已7周未出現本土傳染病例。