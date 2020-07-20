非洲新冠疫情大爆發 更可怕的是背後的暴力防疫

英國廣播公司（BBC）報導，辛巴威自3月以來，已有超過10萬5000人因違反防疫規定被逮捕，而疫情更嚴重的南非，從3月開始實施全球最嚴格的封城措施，雖然在5月初逐步解封，但截至6月1日為止，已有超過23萬人因違反禁令被捕。因此，非洲除了疫情快速飆升令人憂心外，防疫的執法暴力和政治打壓，同樣讓人驚心。

截至7月19日 非洲已破70萬例

世界衛生組織（WHO）表示，非洲的新冠肺炎病例快速增加，有超過三分之一的非洲國家在過去一個月病例增加一倍。5月22日非洲總共只有10萬例，7月8日已超過50萬例，7月19日更超過70萬例。