19世紀打吸血鬼聖物箱拍賣 你願花大錢買沙魚牙齒、手槍十字架嗎

一個19世紀的打擊吸血鬼工具箱21日將在英國拍賣，裡面有一把手槍、三個十字架、玫瑰經念珠、一些沙魚牙齒、一本19世紀出版的聖經和其他打鬼聖物。專家說，不管這只工具箱能不能打死吸血鬼，或只是山寨品，都值得收藏。

學者表示工具箱恐是膺品 但仍有價值

紐約時報報導，這只工具箱外觀像珠寶盒，裡面還襯了絲絨。英格蘭德比郡漢森拍賣公司（Hansons Auctioneers）老闆漢森（Charles Hanson）聲明說：「打死吸血鬼是件很嚴肅的工作，根據歷史記載，需要特殊的方法和工具。重要的宗教聖物，像是十字架和聖經，據說能鎮住鬼怪，我們發現這個工具箱裡面有不少宗教聖物。」