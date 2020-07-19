推倒華盛頓 美國也搞文化大革命？
美聯社報導，隨著因佛洛伊德事件引發的反種族歧視運動延燒，美國各地民眾紛紛拉倒南方邦聯將軍和西班牙征服者的紀念碑和雕像。南方邦聯將軍象徵美國蓄奴歷史，西班牙征服者象徵歐洲人壓迫美國原住民的歷史。社運人士和鄉鎮居民開始思考，雕像移走後的空位要如何利用？空置的雕像底座該補上任何人物嗎？是否要換成世人普遍遺忘的當地民權運動重要人物？美國現在該紀念誰的歷史？
有些人認為要紀念墨西哥裔和非裔民權運動領袖，也有人說空位閒置就是反對歧視的最佳象徵，不用補上任何人物。還有人說，可以紀念把雕像推倒的平民。也有文化評論家反對將拉倒雕像行動無限上綱，連美國國父華盛頓和內戰英雄格蘭特將軍的雕像也不放過，稱人們應該了解背後歷史。
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