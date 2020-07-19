推倒華盛頓 美國也搞文化大革命？

「誰會想到，我那個來自中一普通源流課程，沉默寡言的男孩，最終會成為新加坡國會反對黨的一位雄辯而高深莫測的領袖？」新加坡第十三屆國會大選塵埃落定，工人黨祕書長畢丹星與學生年代的個性南轅北極，他的中學老師在臉書上貼文，稱畢丹星在班上是個安靜和羞澀的男孩。

2020-07-19 00:35