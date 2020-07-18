有錢人為末日危機作準備 億元豪華內裝地底碉堡輕鬆完售

聯合報 / 編譯梁采蘩
美國企業家霍爾打造的地堡公寓，從外觀看來，它就像是一座不起眼的軍事基地。 圖／取自CNET
美國企業家霍爾打造的地堡公寓，從外觀看來，它就像是一座不起眼的軍事基地。 圖／取自CNET

2020年可謂史上罕見多災多難的一年，地球暖化失控引發各種重大天災、新冠肺炎疫情大流行、美中俄等國對峙升高、南北韓再度決裂。隨著「末日時鐘」在今年1月初調快，距離人類滅亡的「午夜」只剩100秒，是73年來最接近世界末日的一刻。如果你是有錢人，該如何確保大災難發生時一定能活下去？這座「末日碉堡」或許能滿足你的需求。

飛彈發射井改建 可承受1公里內核爆

Business Insider報導，美國企業家霍爾（Larry Hall）2008年花30萬美元，買下中部堪薩斯州一座廢棄的核彈發射井，並砸下約2000萬美元將它改造成富豪用的地堡公寓，作為核戰等世界末日發生時的避難所，堪稱你所能買到的「終極保險」。

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