髮型太帥錯了嗎？東京多所高中禁「木村頭」

聯合報 / 記者雷光涵
二分區（Two-Block）式的髮型看起來清爽俐落，近十年再度流行，日本演藝圈不少男性藝人如木村拓哉（右）會剪這樣的短髮。圖／取自推特@bg_tvasahi
二分區（Two-Block）式的髮型看起來清爽俐落，近十年再度流行，日本演藝圈不少男性藝人如木村拓哉（右）會剪這樣的短髮。圖／取自推特@bg_tvasahi

日本東京都議員池川友一調查發現，東京有十多所都立高中規定學生不准將兩側頭髮、髮鬢剃短，也就是禁止類似日本男星木村拓哉現在剪的二分區式（Two-Block）髮型。池川在都議會質詢此事，教育局官員令人噴飯的答辯影片上傳推特，四天逾600萬人次觀看。

為什麼要禁？官員：這種頭髮會惹麻煩

日本共產黨黨團從186所都立高中、5所完全中學高中部共191所學校，取得各校規及學生守則，統計得知有83.1％的日間部高中有頭髮的相關規定，其中約一成明訂禁止二分區式的髮型。共產黨議員池川在都議會預算特別委員會，質詢教育委員會（類似台灣的地方教育局）教育長藤田裕司為什麼要禁，藤田說，有學生因為外表被牽扯進糾紛或事故，禁止是為了保護學生。

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髮型 日本 事故 木村拓哉

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