水源爭奪戰！衣索比亞大壩疑開始蓄水 埃及嗆不惜動武

聯合報 / 編譯梁采蘩
東非國家衣索比亞斥資46億美元（約1355億台幣）興建的復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）近日出現蓄水跡象。圖為5月28日衛星照片。 美聯社
東非國家衣索比亞斥資46億美元（約1355億台幣）興建的復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）近日出現蓄水跡象。圖為5月28日衛星照片。 美聯社

東非國家衣索比亞斥資46億美元（約1355億台幣）興建的復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）近日出現蓄水跡象，挑動蘇丹埃及的敏感神經。位於中游的蘇丹15日測得水位破紀錄下降，境內逾九成淡水來自尼羅河的埃及更揚言不惜為此一戰，三國談判正陷入膠著，也讓地緣衝突情勢隨之升高。

復興大壩全非最大 衣索比亞盼躍能源大國

衣索比亞復興大壩蓋在離衣國與蘇丹邊境約15公里，寬度達1.82公里，水庫蓄水量達740億立方公尺，裝機發電容量估計達6450兆瓦，完工後將成為非洲最大水壩。衣國盼藉這項重大計畫一舉成為非洲最大能源出口國，讓百萬人民脫離貧窮。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

埃及 衣索比亞 大壩 蘇丹

相關新聞

疫情讓生涯大轉彎！對岸畢業生最想吃這行飯

今年夏季，中國大陸有874萬大學畢業生。據新華社報導，受新冠肺炎疫情影響，就業形勢十分嚴峻，雖然官方使出全力「保就業」，但仍面臨「前有千萬待崗大軍，後有近千萬應屆畢業生的雙重夾擊」。許多大學畢業生傾向投考公務員，進入公家「體制內」。

時尚災難！買太多、難回收…全球年丟億噸舊衣

當您打開衣櫃，請老實說，某些衣服最近一次穿是多久之前？塞在櫥櫃最後方和抽屜底層的服裝或許不再合身、過時，甚至穿都沒穿過。英國廣播公司（BBC）報導，全球每年製造約9200萬噸的紡織廢棄物，相當於每一秒都有裝滿衣物的垃圾車送去掩埋場...

「怒海戰艦」軍事迷看門道 為何湯姆漢克斯只能丟深水炸彈？

湯姆漢克斯主演的二次大戰電影「怒海戰艦」（Greyhound，大陸直譯為「灰獵犬號」），因為新冠肺炎衝擊全球戲院生意，改在Apple TV+平台播出，創下好萊塢大片改的先例。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。