水源爭奪戰！衣索比亞大壩疑開始蓄水 埃及嗆不惜動武

東非國家衣索比亞斥資46億美元（約1355億台幣）興建的復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）近日出現蓄水跡象，挑動蘇丹與埃及的敏感神經。位於中游的蘇丹15日測得水位破紀錄下降，境內逾九成淡水來自尼羅河的埃及更揚言不惜為此一戰，三國談判正陷入膠著，也讓地緣衝突情勢隨之升高。

復興大壩全非最大 衣索比亞盼躍能源大國

衣索比亞復興大壩蓋在離衣國與蘇丹邊境約15公里，寬度達1.82公里，水庫蓄水量達740億立方公尺，裝機發電容量估計達6450兆瓦，完工後將成為非洲最大水壩。衣國盼藉這項重大計畫一舉成為非洲最大能源出口國，讓百萬人民脫離貧窮。