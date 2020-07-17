「超級英雄」6歲男護妹抗惡犬 美國隊長送盾牌、蜘蛛人邀演戲

聯合報 / 編譯周辰陽
美國懷俄明州夏安的6歲小英雄布里哲近況，阿姨妮可對故事四處廣傳感到驚訝。圖／翻攝自nicole_walkeroff IG
美國懷俄明州夏安的6歲小英雄布里哲近況，阿姨妮可對故事四處廣傳感到驚訝。圖／翻攝自nicole_walkeroff IG

「如果有人會死，我想應該是我才對。」美國懷俄明州一名6歲小男孩日前勇敢幫4歲妹妹抵擋猛犬攻擊，頭部和臉部慘遭撕咬毀容，送醫急救兩小時臉部縫了90多針。他事後告訴爸爸，寧願自己死也不要妹妹受傷。這段動人故事被親戚PO上IG獲得廣大關注，影星安海瑟威說「我不是復仇者，但我知道他是超級英雄。」漫威電影「復仇者聯盟」演員如美國隊長、浩克、蜘蛛人等，都表示欽佩男童的勇氣。

面對猛犬攻擊 挺身保護幼小妹妹

每日郵報和CNN報導，這起事件發生在7月9日，6歲小英雄是住在懷俄明州夏安的的布里哲（Bridger Walker）。當時一隻1歲混血德國牧羊犬朝他的4歲妹妹衝去，布里哲立刻提身而出，把妹妹拉到自己的身後。這隻德國牧羊犬轉而攻擊布里哲，用力撕咬他的頭和臉頰。

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