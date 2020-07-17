【現代•愛】從沒有丈夫的蜜月之旅回來後 我愛上另一位女人
精彩劇透：他們看到兩個顯然沒在戀愛的女人共住一個蜜月套房，總是大惑不解。那個問題在我抵達印度前就縈繞我的腦袋：「你先生在哪裡？」現在這問題不斷被人用彬彬有禮的方式提出，在阿格拉一處看得到泰姬瑪哈陵和多層游泳池的旅館露台，在前往齋浦爾琥珀堡的大象背上，在蝙蝠滿天飛的皮丘拉湖上搭船巡行時。
看我的垃圾電郵就像見識一個奇幻世界，雷朋太陽眼鏡免費，邁克高仕產品永遠在打折。我通常在點選「清除所有郵件」之前，不會開啟任何一封，但那天我看到這行字：「恭喜你，史蒂文絲，你贏得印度豪華蜜月之旅！」
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