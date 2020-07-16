不只台灣有小明…美中也上演「小明們」丟包悲歌
新冠肺炎疫情至今，美國從全球136個國家、地區撤回超過10萬僑民，但就是沒人想管那些滯留在葉門的葉裔美籍僑民，他們有許多也是「小明」，估計至少2000人留在健康照顧系統已完全崩潰的葉門，想走卻走不了。
葉門醫療崩潰 2千位「小明」想走卻走不了
「中東之眼（ Middle East Eye）」新聞網站引述葉門旅美同鄉會祕書長阿提亞（Mohamed Atia）不滿美國政府「大小眼」的說法，他說「如果今天是美國人被困在德國、法國，美國政府可能早就派飛機接他們回家。」他問「在葉門的美國人，和在其他國家的美國人有什麼差別嗎？」
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