疫情下 日本螢火蟲大爆發 看見獨特東洋美學
隨著日本長野縣辰野町日落，數千隻螢火蟲開始飛舞，成為每年吸引大量遊客的奇觀。但今年螢火蟲會在沒有觀眾的情況下起舞。新冠肺炎疫情迫使每年6月下旬舉辦的「信州辰野螢火蟲祭」取消。
觀光客不來 更多螢火蟲黑夜起舞
這項決定令眾多螢火蟲粉絲失望，但也提供螢火蟲不同往常的寧靜氛圍，在黑夜翩翩起舞。這種自然奇觀只會在初夏持續10天，同時也是螢火蟲生命的終章。法新社報導，辰野町螢火蟲曾在二次大戰後產業發展造成的汙染幾乎滅絕，但當地致力復育環境和保護螢火蟲，還建造有許多水渠的水生公園作為螢火蟲的家園，使大量螢火蟲再次在初夏飛舞。
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