疫情下 日本螢火蟲大爆發 看見獨特東洋美學

聯合報 / 編譯羅方妤
每年初夏，日本長野縣螢火蟲童謠公園都會有上萬隻螢火蟲飛舞，蔚為奇觀。 法新社
每年初夏，日本長野縣螢火蟲童謠公園都會有上萬隻螢火蟲飛舞，蔚為奇觀。 法新社

隨著日本長野縣辰野町日落，數千隻螢火蟲開始飛舞，成為每年吸引大量遊客的奇觀。但今年螢火蟲會在沒有觀眾的情況下起舞。新冠肺炎疫情迫使每年6月下旬舉辦的「信州辰野螢火蟲祭」取消。

觀光客不來 更多螢火蟲黑夜起舞

這項決定令眾多螢火蟲粉絲失望，但也提供螢火蟲不同往常的寧靜氛圍，在黑夜翩翩起舞。這種自然奇觀只會在初夏持續10天，同時也是螢火蟲生命的終章。法新社報導，辰野町螢火蟲曾在二次大戰後產業發展造成的汙染幾乎滅絕，但當地致力復育環境和保護螢火蟲，還建造有許多水渠的水生公園作為螢火蟲的家園，使大量螢火蟲再次在初夏飛舞。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

螢火蟲 日本 疫情 生態 生態保育 生態公園 生態園區 觀光

相關新聞

「怒海戰艦」軍事迷看門道 為何湯姆漢克斯只能丟深水炸彈？

湯姆漢克斯主演的二次大戰電影「怒海戰艦」（Greyhound，大陸直譯為「灰獵犬號」），因為新冠肺炎衝擊全球戲院生意，改在Apple TV+平台播出，創下好萊塢大片改的先例。

世紀末人口大預測：中美強權洗牌、台灣人剩不到一半

聯合國預測21世紀全球人口將持續成長，但由華盛頓大學帶領的一項研究指出，在44年後，全球人口將不增反減；全球人口將在2064年達到97億，但已到了頂峰，隨後因婦女生育率下滑，人口也開始減少，到了2100年，全球人口剩下88億，奈及利亞人口將超越中國，屆時中國人口只有7.32億，台灣人口不到現在的一半。研究並指出，人口影響國力，中國在本世紀將有30年時光為全球第一強國，但之後又被美國超越。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

疫情下 日本螢火蟲大爆發 看見獨特東洋美學

隨著日本長野縣辰野町日落，數千隻螢火蟲開始飛舞，成為每年吸引大量遊客的奇觀。但今年螢火蟲會在沒有觀眾的情況下起舞。新冠肺炎疫情迫使每年6月下旬舉辦的「信州辰野螢火蟲祭」取消。 這項決定令眾多螢火蟲粉絲失望，但也提供螢火蟲不同往常的寧靜氛圍，在黑夜翩翩起舞。這種自然奇觀只會在初夏持續10天，同時也是螢火蟲生命的終章。法新社報導，辰野町螢火蟲曾在二次大戰後產業發展造成的汙染幾乎滅絕，但當地致力復育環境和保護螢火蟲，還建造有許多水渠的水生公園作為螢火蟲的家園，使大量螢火蟲再次在初夏飛舞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。