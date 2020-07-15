世紀末人口大預測：中美強權洗牌、台灣人剩不到一半

聯合國預測21世紀全球人口將持續成長，但由華盛頓大學帶領的一項研究指出，在44年後，全球人口將不增反減；全球人口將在2064年達到97億，但已到了頂峰，隨後因婦女生育率下滑，人口也開始減少，到了2100年，全球人口剩下88億，奈及利亞人口將超越中國，屆時中國人口只有7.32億，台灣人口不到現在的一半。研究並指出，人口影響國力，中國在本世紀將有30年時光為全球第一強國，但之後又被美國超越。

英國每日郵報報導，西雅圖的華盛頓大學科學家墨瑞（Christopher Murray）和沃爾塞特（Stein Vollset）帶領24人團隊做成的研究，已刊載在英國醫學期刊「刺胳針」上。