寶萊塢第一家庭三代染新冠肺炎 勇敢抗疫讓印度士氣大增
印度寶萊塢巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）、他的明星兒子和媳婦，以及八歲的孫女全都感染新冠肺炎，消息震驚全印度。巴昌家族被譽為寶萊塢的第一家庭，一家三代全都染疫，不禁讓印度民眾擔心，連巴昌家族都感染，任何人都有可能感染。
印度確診病例 全球第三多
粉絲莎德（Jayant Sathe）推文表示，「一個最富有、最有才華、受過良好教育的家庭會感染新冠肺炎，讓人非常震驚。我們只希望這個家庭能夠康復，因為這對數百萬民眾的士氣很重要」。印度已超越俄羅斯，成為全球病例第三高的國家。
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