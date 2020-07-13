陸生流失 上兆學費打水漂 重傷美大學
華爾街日報報導，新冠肺炎疫情導致美國對多國實施旅遊禁令並放慢簽證處理時程，加上美國移民局規定國際學生必須選修面對面實體課程否則不准留在美國，美國多所大學預期今年秋季開學時，國際學生將銳減，特別是來自中國大陸的學生。
外籍生留美 1學年貢獻1.3兆元
一些美國大學的國際學生註冊人數占全部高達15%，他們甚至在學校學費收入中占更高比率。美國國際教育學會（IIE）數據顯示，2018至2019學年在美國高等教育機構註冊入學的陸生近37萬人，占了留美外籍學生的34%。美國商務部數據顯示，陸生在美國花費的學費、生活費和書本費也占了外籍學生總額447億美元（約台幣1兆3187億元）的三分之一，近150億美元（約台幣4425億元）。
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