陸生流失 上兆學費打水漂 重傷美大學

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

2020-06-01 11:56