一個槍手的沉痛告白 揭大陸高考額外加分秘辛
中國大陸高考（大學聯考）加分亂象多，家長代勞孩子搞科研、辦畫展、發文章，背後是權勢階層拚資源、砸人脈，為升學助攻。大陸官方重視到這類的腐敗，從官媒調查報導，到今年取消自主招生，實施強基計畫，試圖打破灰色地帶，不過社會仍質疑新的改革能否給教育公平創造新機會。
大陸今年大學聯考前夕爆發許多醜聞，農村學子被頂替的人生，大陸藝人仝卓在直播中自爆「通過手段」上大學，觸動社會敏感神經，官方為此立案調查。此外，大陸大學聯考還有許多弊端，諸如為了上大學而搬到其他省分的「高考移民」，還有一種稱為「鍍金加分」或「拚爹遊戲」，即用權錢與裙帶關係，讓學生以額外的加分項目進入好大學。
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