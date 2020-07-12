紐時爆中國投資伊朗12兆換便宜原油 恐成美中關係新引爆點

紐約時報11日報導，中國大陸與伊朗已悄悄草擬經濟及安全夥伴協議，中國將赴伊朗大舉投資，交換伊朗未來25年供應中國廉價原油。紐時指此協議將擴大中國在中東的影響力，且將破壞美國川普政府因伊朗核武計畫而孤立伊朗的各項努力，若果真生效實施，將成為美中關係新引爆點。

25年砸12兆 投資伊朗能源、高鐵等

紐時取得中伊協議的18頁詳細文件，文件中標識日期為2020年6月，一名伊朗官員已證實，此為協議「最終版」，顯示中國將以近百項能源、港口、電信、高鐵、捷運、銀行業等計畫，在未來25年投資伊朗4000億美元（近台幣12兆元），而伊朗則將固定以折扣價供給中方原油。