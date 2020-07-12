矽谷金主捐舊金山1.2億裝監視器 不是威權是「打地鼠竊賊」

聯合報 / 編譯馮克芸
為解決竊賊橫行問題，舊金山日本城附近，有不少矽谷創業家拉爾森捐款設置的監視攝影機。圖／取自紐約時報
為解決竊賊橫行問題，舊金山日本城附近，有不少矽谷創業家拉爾森捐款設置的監視攝影機。圖／取自紐約時報

一般人認為，在大都市廣設監視攝影機，應該會是哪個威權國家行徑，但美國矽谷創業家拉爾森（Chris Larsen）現在捐了約台幣1.2億元，在舊金山部分社區廣設監視攝影機，且讓1000多台攝影機連線，此舉還頗受歡迎。為什麼？這種事發生在美國，是否有隱私權爭議？

砸車偷東西頻傳 想用監視器嚇阻

紐約時報報導，59歲的矽谷創業家拉爾森近日斥資近400萬美元（約台幣1.2億元）購買高解析度攝影機給一些舊金山社區，且向攝影機維修公司Applied Video Solutions提供維修費，希望解決當地猖獗的犯罪問題──宵小砸車窗竊取車內貴重物品。

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