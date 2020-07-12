矽谷金主捐舊金山1.2億裝監視器 不是威權是「打地鼠竊賊」

中共前公安部副部長孟宏偉兩年前落馬，雖已判刑坐監，但曾身為國際刑警組織主席的他突然被召回國內囚禁後判刑，還是引發國際關注。中共中紀委刊物近日曝光其落馬細節是「專橫霸道、家正不風」，包括抽調十多名公安、海警到家當「傭人」，料理家務，打掃衞生，妻兒赴港遊玩時，還安排人員出境「保護」...

2020-07-11 07:00