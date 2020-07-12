矽谷金主捐舊金山1.2億裝監視器 不是威權是「打地鼠竊賊」
一般人認為，在大都市廣設監視攝影機，應該會是哪個威權國家行徑，但美國矽谷創業家拉爾森（Chris Larsen）現在捐了約台幣1.2億元，在舊金山部分社區廣設監視攝影機，且讓1000多台攝影機連線，此舉還頗受歡迎。為什麼？這種事發生在美國，是否有隱私權爭議？
砸車偷東西頻傳 想用監視器嚇阻
紐約時報報導，59歲的矽谷創業家拉爾森近日斥資近400萬美元（約台幣1.2億元）購買高解析度攝影機給一些舊金山社區，且向攝影機維修公司Applied Video Solutions提供維修費，希望解決當地猖獗的犯罪問題──宵小砸車窗竊取車內貴重物品。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言