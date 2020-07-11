搶救函館百萬夜景 居民換回鎢絲燈、飯店優先入住面山房間

夜幕低垂，從北海道的函館山頂眺望市街，彷若灑滿大大小小唾手可得的寶石，人們喜歡以「百萬夜景」形容。然而近來函館居民正在討論一個話題—百萬夜景是不是失色了？結果證實，這不是當地人的無端臆測。

搭纜車到山頂只要三分鐘，都市景觀學者、廣島工業大學教授樋口忠彥說，函館夜景之所以帶給人們震懾，是因為函館山海拔只有334公尺，「高度與距離剛剛好」，俯角10度又是賞景的最佳角度。橘色街燈、古蹟建築的投射光、或從住家流瀉的燈光，構成療癒人心的夜景。函館山纜車公司的杉田圭夫說，兩側的海也是夜景之美的重要元素。函館地形狹長，右側是輕津海峽，左側是函館灣，街的光、海的黑恰成對比。