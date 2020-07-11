聖索菲亞大教堂正式改為清真寺 厄多安狠招救政權被各界撻伐

聯合報 / 編譯田思怡
土耳其總統厄多安10日發表電視談話，宣布將聖索菲亞大教堂改回清真寺。 路透
土耳其總統厄多安10日發表電視談話，宣布將聖索菲亞大教堂改回清真寺。 路透

土耳其總統厄多安10日宣布將目前作為博物館的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）改回清真寺，供穆斯林做禮拜，以實現他重返鄂圖曼帝國榮耀的夢想。此舉已引起聯合國教科文組織（Unesco）、東正教領袖、俄羅斯東正教會和希臘的強烈反彈，連美國國務院都發聲明表示「失望」。教科文組織表示，若有必要，將重審聖索菲亞的世界遺產地位。

紐約時報報導，建於西元六世紀的聖索菲亞大教堂幾度易手，曾經為東羅馬帝國（拜占庭帝國）的教堂、鄂圖曼帝國的清真寺，現今為土耳其的博物館。它在歷史上的多重地位，使它成為基督徒和穆斯林的衝突對抗，以及土耳其世俗主義的強烈象徵。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

土耳其 厄多安 教堂 清真寺

相關新聞

從海警局長貪成國際刑警主席 孟宏偉被神秘嬌妻牽著走

中共前公安部副部長孟宏偉兩年前落馬，雖已判刑坐監，但曾身為國際刑警組織主席的他突然被召回國內囚禁後判刑，還是引發國際關注。中共中紀委刊物近日曝光其落馬細節是「專橫霸道、家正不風」，包括抽調十多名公安、海警到家當「傭人」，料理家務，打掃衞生，妻兒赴港遊玩時，還安排人員出境「保護」...

佛系防疫破功！肖想人命換經濟 瑞典臉都綠了

歐洲出現新冠肺炎疫情時，瑞典以不封鎖、不禁足的「佛系防疫」應對，造成病故人數比鄰國多了數千人，經濟受創程度也不比其他國家輕，形成雙輸局面。紐約時報報導，瑞典每100萬人的病故人數比美國多了四成，也比北歐其他國家多了數倍。此外，瑞典經濟萎縮程度及失業率和嚴格防疫的北歐國家差不多，顯示佛系防疫並未使經濟表現更好。

怎麼回事？免治馬桶始祖國 普及率不到1成

過去台灣人到日本會覺得驚訝的事情之一，就是連公共廁所都用免治馬桶。免治馬桶在日本家戶（兩人以上家庭）普及率高達八成，很多人以為它是日本人的發明，其實是六十幾年前美國人為病人所開發的產品...

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。