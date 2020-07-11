聖索菲亞大教堂正式改為清真寺 厄多安狠招救政權被各界撻伐
土耳其總統厄多安10日宣布將目前作為博物館的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）改回清真寺，供穆斯林做禮拜，以實現他重返鄂圖曼帝國榮耀的夢想。此舉已引起聯合國教科文組織（Unesco）、東正教領袖、俄羅斯東正教會和希臘的強烈反彈，連美國國務院都發聲明表示「失望」。教科文組織表示，若有必要，將重審聖索菲亞的世界遺產地位。
紐約時報報導，建於西元六世紀的聖索菲亞大教堂幾度易手，曾經為東羅馬帝國（拜占庭帝國）的教堂、鄂圖曼帝國的清真寺，現今為土耳其的博物館。它在歷史上的多重地位，使它成為基督徒和穆斯林的衝突對抗，以及土耳其世俗主義的強烈象徵。
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