從海警局長貪成國際刑警主席 孟宏偉被神秘嬌妻牽著走

聯合報 / 特派記者賴錦宏
2018年，中共讓孟宏偉人間蒸發，國際刑警組織公信力因此慘跌，甚至正常運轉都成為問題。美聯社資料照片
2018年，中共讓孟宏偉人間蒸發，國際刑警組織公信力因此慘跌，甚至正常運轉都成為問題。美聯社資料照片

中共前公安部副部長孟宏偉兩年前落馬，雖已判刑坐監，但曾身為國際刑警組織主席的他突然被召回國內囚禁後判刑，還是引發國際關注。中共中紀委刊物近日曝光其落馬細節是「專橫霸道、家正不風」，包括抽調十多名公安、海警到家當「傭人」，料理家務，打掃衞生，妻兒赴港遊玩時，還安排人員出境「保護」。

孟宏偉 從當海警局長就走歪

「黨的十九大以來查處違違法案件警示錄」一書中披露，孟宏偉長期分管公安邊防部隊，在擔任正部級的中共國家海警局局長以來，他先後抽調了十多名現役公安邊防、海警戰士到他家提供日常生活服務，充當孟家的「傭人」：有的負責打掃衛生、料理家務；有的當廚師，從早晨5點起床到孟家做早餐，忙到晚上11點洗完碗才離開；有的當司機，白天開著公車為孟家辦私事，晚上睡在空置房裡「看家」；還有的當保母，負責接送孩子上下學。

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