怎麼回事？免治馬桶始祖國 普及率不到1成

聯合報 / 記者雷光涵
許多台灣人到日本玩用過免治馬桶就「回不去了」，圖為TOTO1982年的電視廣告。圖／取自YouTube影片
許多台灣人到日本玩用過免治馬桶就「回不去了」，圖為TOTO1982年的電視廣告。圖／取自YouTube影片

過去台灣人到日本會覺得驚訝的事情之一，就是連公共廁所都用免治馬桶。免治馬桶在日本家戶（兩人以上家庭）普及率高達八成，很多人以為它是日本人的發明，其實是六十幾年前美國人為病人所開發的產品。

日本廁所 排名第一紓壓場所

有一項調查顯示，現在日本上班族在工作時最感紓壓的場所，不再是茶水間也非員工餐廳，而是可一個人在裡面滑手機的廁所，日本也一直有獨特的廁所文化。比如，住宅格局常是馬桶獨立於與浴缸之外一間；公共廁所有「音姬」發出水流聲，以遮斷自己如廁的聲音，外國人嘖嘖稱奇。此外，許多台灣人到日本玩用過免治馬桶就「回不去了」，一度掀起從日本買馬桶座框回來的熱潮，國內公廁也仿效日本逐漸改裝。

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