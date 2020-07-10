「快時尚」末日近了？ 英國品牌爆血汗工廠讓同業都遭抵制

南韓首爾市長朴元淳9日失聯7小時後，警方10日凌晨在北岳山一帶尋獲遺體，震驚南韓社會，死因仍待調查釐清，外界猜測朴元淳的死可能跟生前捲入性騷擾疑雲有關。事實上，自總統文在寅上任以來，已有三位和他同為共同民主黨的明星地方首長接連爆出性騷醜聞，且下場都很悲慘，不是被關，就是輕生收場。

2020-07-10 17:26