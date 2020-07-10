「快時尚」末日近了？ 英國品牌爆血汗工廠讓同業都遭抵制

聯合報 / 記者張加
英國快時尚品牌Boohoo爆血汗工廠醜聞，亞馬遜等平台紛下架產品，許多網友也發起抵制購買行動，但他們不僅針對單一品牌，而是抵制整個快時尚產業。 路透
英國快時尚品牌Boohoo爆血汗工廠醜聞，亞馬遜等平台紛下架產品，許多網友也發起抵制購買行動，但他們不僅針對單一品牌，而是抵制整個快時尚產業。 路透

英國快時尚品牌Boohoo爆血汗工廠醜聞，供貨的製衣廠工人時薪僅3.5英鎊，且廠內未有防疫措施，工人身體不適也不敢請假；消息傳出後，亞馬遜等平台紛下架Boohoo產品，許多網友也發起抵制購買行動，但他們不僅針對單一品牌，而是抵制整個快時尚產業。

製衣廠工資低於法規 也沒做防疫措施

「星期日泰晤士報」調查發現，Boohoo位於英國萊斯特的製衣廠，在當地因疫情封鎖時仍營運，且沒有額外衛生措施或社交安全距離；暗訪記者在工廠工作了兩天，對方告知每小時工資為3.5英鎊（約新台幣130元），然而英國25歲以上勞工的基本時薪為8.72英鎊。

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