三赴台北取經！北京最夯台菜餐廳 竟是東北人開的

聯合報 / 特派記者賴錦宏
被網友稱為懷舊又溫馨的阿公阿嬤酒菜處。記者賴錦宏／攝影
被網友稱為懷舊又溫馨的阿公阿嬤酒菜處。記者賴錦宏／攝影

疫情期間，不少北京餐廳生意冷清，甚至關門歇業，唯獨一家台菜餐廳「阿公阿嬤」生意興隆，每晚翻桌率在4次以上，50幾坪的店面一個月營業額高達80萬元人民幣（約合新台幣334萬元），被網友籲為「北京最夯的台菜餐廳」「疫情以來最滿意的館子」。最讓人驚訝的是，這是大陸東北人開的台灣菜餐廳。

3年前，一位30歲的東北人到台灣旅行，在台灣朋友的推薦下，嘗到台灣料理。7天的自由行，他徘徊在中山北路六條通、七條通和北投，對台灣料理有「相見恨晚」的感覺。回到北京，他念念不忘，又三赴台北，只為了追尋那個難忘的味蕾記憶。

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