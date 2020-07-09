三赴台北取經！北京最夯台菜餐廳 竟是東北人開的

新加坡國會大選將在10日投票，這次選戰因新冠肺炎疫情，出現許多前所未見的狀況，包括不得舉行群眾聚集的造勢大會也不能和選民握手拉票。反對黨抱怨，無法舉行造勢大會動員選民對他們很不利，各黨也必須設法吸引選民觀看線上造勢活動，還要習慣戴著口罩保持距離拉票。 新加坡國會原本在明年4月前改選即可，報政黨卻在6月23日宣布解散國會。BBC報導，新加坡政治人物數月前無法想像他們只能線上舉行競選活動、維持社交距離登門拜票和以碰拳代替握手拜票，但這些都是他們備戰10日大選而必須面對的問題。

2020-07-09 01:08