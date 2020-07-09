三赴台北取經！北京最夯台菜餐廳 竟是東北人開的
疫情期間，不少北京餐廳生意冷清，甚至關門歇業，唯獨一家台菜餐廳「阿公阿嬤」生意興隆，每晚翻桌率在4次以上，50幾坪的店面一個月營業額高達80萬元人民幣（約合新台幣334萬元），被網友籲為「北京最夯的台菜餐廳」「疫情以來最滿意的館子」。最讓人驚訝的是，這是大陸東北人開的台灣菜餐廳。
3年前，一位30歲的東北人到台灣旅行，在台灣朋友的推薦下，嘗到台灣料理。7天的自由行，他徘徊在中山北路六條通、七條通和北投，對台灣料理有「相見恨晚」的感覺。回到北京，他念念不忘，又三赴台北，只為了追尋那個難忘的味蕾記憶。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言