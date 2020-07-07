結婚缺好友當伴娘？美英流行「找職業的來」
計畫舉辦婚禮，卻苦無可當伴娘的好友嗎？美國、英國等地的新娘不用操這個心，因為可以雇「職業伴娘」。這位職業伴娘需要「假扮」新娘的好友登場，她會取個假名、想好兩人認識的背景故事，有時，她還要為不認識的新娘，在婚禮上致詞。
常被找去當伴娘…乾脆自己創業
「我偶然成了職業伴娘」。美國知名的職業伴娘格蘭茲（Jen Glantz）說，她20出頭時，經常擔任朋友的伴娘，注意到人們舉辦婚禮的壓力與焦慮；在一個周五晚上，兩名不常聯絡的朋友分別打電話給她，都邀請她擔任伴娘，格蘭茲覺得答應很奇怪，因為她和對方幾乎沒有聯絡了。
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