結婚缺好友當伴娘？美英流行「找職業的來」

聯合報 / 記者張加
格蘭茲創辦Bridesmaid for Hire，提供職業伴娘服務。圖／擷自Bridesmaid for Hire臉書
格蘭茲創辦Bridesmaid for Hire，提供職業伴娘服務。圖／擷自Bridesmaid for Hire臉書

計畫舉辦婚禮，卻苦無可當伴娘的好友嗎？美國、英國等地的新娘不用操這個心，因為可以雇「職業伴娘」。這位職業伴娘需要「假扮」新娘的好友登場，她會取個假名、想好兩人認識的背景故事，有時，她還要為不認識的新娘，在婚禮上致詞。

常被找去當伴娘…乾脆自己創業

「我偶然成了職業伴娘」。美國知名的職業伴娘格蘭茲（Jen Glantz）說，她20出頭時，經常擔任朋友的伴娘，注意到人們舉辦婚禮的壓力與焦慮；在一個周五晚上，兩名不常聯絡的朋友分別打電話給她，都邀請她擔任伴娘，格蘭茲覺得答應很奇怪，因為她和對方幾乎沒有聯絡了。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

婚禮 英國 派對

相關新聞

日本逃犯高調單車環遊 專家：靠照片指認犯人其實很難

從警察眼皮底下逃走1000公里、震驚日本社會的樋田淳也，本月初遭判刑17年。越獄者逃亡好幾年，變老、變胖或變瘦，抓不到人還情有可緣，大家訝異的是，49天來為何沒人認出以素顏示人的樋田。心理專家說，憑照片指認通緝犯，其實很難。

「妹妹頭」印度象成網路巨星 牠一天洗三次頭

「請教一下喔，牠用的是哪種洗髮精？」身為一頭印度象，牠有自己的粉團，讓全世界象友討論牠獨特挑染式的瀏海。妹妹頭的造型、粉色耳緣，加上彩繪的額頭，「妹妹頭」沁嘉瑪蘭（Bob-cut Sengamalam）早就迷死人了。

南韓兵打越戰被俘虜到北韓 家人遭政府迫害聽死亡之聲

南韓國會近日通過新法，容許針對過去數十年來政府違反人權的殘暴行為啟動新調查，現年67歲的安永洙打算把他哥哥的經歷交由「真相及和解委員會」調查。他哥哥是近32萬參加越戰的南韓官兵之一，從未還鄉，但多年來全家深受連累迫害。

史上最大無人機戰爭 為何能主宰利比亞內戰

聯合國駐利比亞代表薩拉米28日形容，自從土耳其以大量武裝無人機介入利比亞內戰，已發生近千次由武裝無人機擔綱的空襲，堪稱史上最大規模無人機大戰。交手的無人機種分別是土耳其製Bayraktar TB2，對戰中國大陸製翼龍-2。

疑與新冠肺炎有關 美國數百名兒童染神秘怪病

美國數百名兒童因與新冠肺炎有關的神秘疾病「兒童多系統炎症綜合症」（MIS-C）就診，疑似病例正在增加，衛生單位已發出警告，提醒父母注意兒童是否出現症狀。據外媒報導，南韓26日也出現2例疑似病例。

結婚缺好友當伴娘？美英流行「找職業的來」

計畫舉辦婚禮，卻苦無可當伴娘的好友嗎？美國、英國等地的新娘不用操這個心，因為可以雇「職業伴娘」。這位職業伴娘需要「假扮」新娘的好友登場，她會取個假名、想好兩人認識的背景故事，有時，她還要為不認識的新娘，在婚禮上致詞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。