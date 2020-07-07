「發燒營」是什麼？印度百萬貧民窟為何沒變疫情墳場？

海參崴是中國的故土，卻是今日俄羅斯的領土，俄羅斯日前高調紀念海參崴建城160周年，文宣上的用字遣詞卻深深刺痛數億中國網友的心，紛紛發文痛批俄羅斯此舉是對中國的侮辱和挑釁，簡直在中國人心上撒鹽。

2020-07-07 00:50