「發燒營」是什麼？印度百萬貧民窟為何沒變疫情墳場？

聯合報 / 編譯羅方妤
孟買達拉維貧民窟的房舍狹窄擁擠。美聯社
孟買達拉維貧民窟的房舍狹窄擁擠。美聯社

印度新冠肺炎新增確診病例連續四天創新高，至6日累計近70萬例，已超越俄羅斯成為確診病例第三多的國家，僅次於美國和巴西。印度最大貧民窟孟買達拉維今年4月通報首例新冠肺炎確診時，許多民眾擔心狹窄擁擠的貧民窟難以實施居家隔離或社交距離，恐將變成墳場。於是，官員實施變通策略，設置帳篷檢查有症狀的民眾，用學校、禮堂和運動中心作為隔離設施，並嚴格管制出入，新增確診數獲得控制。截至5日，住了上百萬人的達拉維僅通報86人病故，在孟買4899人病故數中只占一小部分，顯示這些措施確實奏效。

一房睡十幾人 百人共用廁所…

孟買市政府官員迪格卡說，這番成果要歸功於市府的積極策略，也就是「主動追擊病毒，而非坐等災難降臨」。

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