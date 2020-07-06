拜登若勝選將成「歐巴馬3.0」 是恢復榮光還是走回老路

聯合報 / 記者張加
歐洲外交官與貿易專家認為，美國民主黨總統參選人拜登（左）若當選下屆總統，將能恢復受損的美國與英國關係。圖為2017年檔案照，拜登與美國前總統歐巴馬。美聯社
歐洲外交官與貿易專家認為，美國民主黨總統參選人拜登（左）若當選下屆總統，將能恢復受損的美國與英國關係。圖為2017年檔案照，拜登與美國前總統歐巴馬。美聯社

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登民調持續領先總統川普，愈來愈獲關注，其外交風格、重要外交策士、副手人選都成焦點，由於他們大多曾任職歐巴馬政府，因此有人認為拜登入主白宮，將是「歐巴馬／拜登3.0」。

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