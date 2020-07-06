拜登若勝選將成「歐巴馬3.0」 是恢復榮光還是走回老路
美國前副總統、民主黨總統參選人拜登民調持續領先總統川普，愈來愈獲關注，其外交風格、重要外交策士、副手人選都成焦點，由於他們大多曾任職歐巴馬政府，因此有人認為拜登入主白宮，將是「歐巴馬／拜登3.0」。
批川普政策不穩 拜登要「讓美國再次領導」
相較川普主張「讓美國再次偉大」，拜登提出「讓美國再次領導」，指川普政府政策不穩定，未堅持民主原則，使得美國逐漸失去在世界上的地位，也破壞了民主同盟；若拜登為總統，美國將以身作則，帶領世界團結，應對氣候變遷、大國侵略、跨國恐怖主義、網路戰等共同挑戰。
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