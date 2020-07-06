醉鬼不會社交距離！ 英國酒吧解禁恐是強生又一致命錯誤
英國英格蘭地區的餐館和酒吧4日重新營業，已悶了三個月的英國人迫不及待在所謂的「超級星期六」湧上街狂歡，以夜店和酒吧聞名的倫敦蘇活區（Soho）街上擠滿人潮，一名警官在推特發文警告：「喝醉的人不會保持社交距離。」
美國、日本、西班牙 放寬後都再爆感染
美國、西班牙、日本和南韓等國在放寬社交限制後，酒吧和夜店都再爆發群聚感染。公衛專家和政府官員警告，酒吧和餐館是疫情反撲的「熱點」。人們在密閉的室內長期近距離接觸、分享食物、高聲談笑，在喝了兩杯之後更放鬆，把專家建議的保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫措施拋諸腦後。
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