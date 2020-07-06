醉鬼不會社交距離！ 英國酒吧解禁恐是強生又一致命錯誤

聯合報 / 編譯田思怡
以夜店和酒吧聞名的倫敦蘇活區上周六4日擠滿人潮。法新社
以夜店和酒吧聞名的倫敦蘇活區上周六4日擠滿人潮。法新社

英國英格蘭地區的餐館和酒吧4日重新營業，已悶了三個月的英國人迫不及待在所謂的「超級星期六」湧上街狂歡，以夜店和酒吧聞名的倫敦蘇活區（Soho）街上擠滿人潮，一名警官在推特發文警告：「喝醉的人不會保持社交距離。」

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社交距離 英國 疫情 新冠肺炎 強生

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