郵輪業「跳樓拍賣」救業績 7天行程2萬元內你敢搭嗎

新冠肺炎疫情重創郵輪業者，過去幾個月裡，多艘郵輪被拒絕靠港，乘客不得下船甚至必須在船上隔離，諸如此類的事件頻傳，讓全球郵輪業陷入停擺。如今，隨著疫情趨緩，郵輪業該如何吸引乘客回到船上，又該以怎樣的新面貌重新啟航？

多國仍有禁航令 旅客餘悸猶存

南華早報報導，儘管不少郵輪愛好者期待疫情過後再次登船，但部分專家質疑，郵輪業在歷經因疫情暫停出航後，乘客人數是否會回流至疫情前水平。全球政府和衛生當局都頒布「禁航令」，許多港口禁止郵輪靠港，而郵輪如漂浮病毒培養皿的負面新聞，讓許多人難以忘懷。