「我愛中國人」口難開…中澳最壞狀況已到來？

澳洲和中國大陸關係近來顯著惡化，澳洲配合美國推動調查新冠肺炎起源，引發大陸對澳洲大麥和牛肉實施關稅等制裁，還發布旅遊警示要陸生注意澳洲留學風險。英國廣播公司（BBC）報導，澳洲內部對此意見分歧，有人敦促澳洲當局減少對大陸的經濟依賴，但也有專家認為難以找到替代大陸的市場，澳洲不需要一馬當先和大陸衝突，傷害本身利益。

BBC報導，種植大麥數十年的澳洲農民凱利說：「我愛中國人。所有種大麥的澳洲人都愛中國人，因為他們購買大麥讓我們致富。」澳洲去年生產超過800萬噸可用來釀啤酒和餵豬的大麥，超過半數被大陸以高價買走。