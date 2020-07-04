淫魔富豪艾普斯坦女友被捕 恐抖出安德魯王子？

已故淫魔富豪艾普斯坦的英國名媛女友季絲蘭．麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）2日上午遭FBI逮捕，她被控幫艾普斯坦物色未成年受害者，若全部罪名成立最高可判35年刑期。整起事件也讓英國安德魯王子再度受到關注，因為兩人交情匪淺，安德魯也是透過麥斯威爾介紹才會結識艾普斯坦。

艾普斯坦 去年8月在監獄自縊身亡

艾普斯坦涉嫌為名人安排性派對，出動自己的私人飛機接送名流，他的私人飛機包括美國總統川普、前總統柯林頓都搭過。艾普斯坦去年7月被捕，8月10日在曼哈頓監獄自縊身亡，時隔近一年，他的女友麥斯威爾也終於落網，56歲的她否認與艾普斯坦仲介賣淫案有關。