水門案記者再出手 對川普最後的致命一擊？

美國有線電視新聞網（CNN）日前引述白宮多名匿名消息來源指出，美國總統川普經常在沒有準備的狀況下，與各國領袖通話。同時，川普經常在通話中欺負美國盟友，或被敵手玩弄，熟知通話細節人士將其形容為對美國國家安全構成威脅，並可能導致資深共和黨人對總統失去信心。

這篇由華盛頓郵報前資深記者、揭破水門案的伯恩斯坦（Carl Bernstein）所具名的報導指出，美國資深官員包括美國前國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部前部長馬提斯（James Mattis）、前白宮幕僚長凱利（John Kelly）及前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）等人，都認為川普在與世界各國領袖通話時「對美國國家安全造成威脅」，並得出結論—川普常在「幻想」。