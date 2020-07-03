生財工具變燙手山芋 飛機存放、維護費恐逼死航空業

世界動物保護協會日前釋出影片，顯示泰國訓練幼象的殘酷過程。一頭幼象被迫與母象分離，訓練師用繩子與鍊條將牠綁著數天，期間不斷拿「象勾」刺牠，讓幼象知道違抗人類的下場。泰國觀光業馴養約3千隻大象，雖然因新冠疫情遊客減少，部分大象得以返鄉休養，但泰國計畫在未來幾周內解封，保育人士擔心這種殘忍馴象手法也將回歸。

2020-07-01 14:44