生財工具變燙手山芋 飛機存放、維護費恐逼死航空業
新冠肺炎疫情重創航空旅遊，過去3個月，有超過1萬6000架客機停飛，占全球客機總數約三分之二。為這些客機尋找存放地點成為航空公司2020年的要務；這不像找停車位一樣容易，加上停飛時的保養工作超乎想像繁雜，對財務吃緊的航空業者來說，無疑是雪上加霜。
舊機型客機 乾脆直接拆解回收
彭博資訊報導，各家航空都在尋覓機場的存放空間，或者在乾燥地區如澳洲內陸、美國加州的莫哈韋沙漠等地，找尋能長期收容客機的設施。路透則指出，這些設施空間也有限，較耗油的舊型機種因此面臨被拆解回收的命運，疫情過後也無法重返藍天。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言