生財工具變燙手山芋 飛機存放、維護費恐逼死航空業

聯合報 / 編譯梁采蘩
部分機場收取飛機停放費，成為航空公司的沉重負擔。 法新社
部分機場收取飛機停放費，成為航空公司的沉重負擔。 法新社

新冠肺炎疫情重創航空旅遊，過去3個月，有超過1萬6000架客機停飛，占全球客機總數約三分之二。為這些客機尋找存放地點成為航空公司2020年的要務；這不像找停車位一樣容易，加上停飛時的保養工作超乎想像繁雜，對財務吃緊的航空業者來說，無疑是雪上加霜。

舊機型客機 乾脆直接拆解回收

彭博資訊報導，各家航空都在尋覓機場的存放空間，或者在乾燥地區如澳洲內陸、美國加州的莫哈韋沙漠等地，找尋能長期收容客機的設施。路透則指出，這些設施空間也有限，較耗油的舊型機種因此面臨被拆解回收的命運，疫情過後也無法重返藍天。

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