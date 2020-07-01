影／尖刺戳幼象逼學服從 泰國殘酷訓練影片曝光

世界動物保護協會日前釋出影片，顯示泰國訓練幼象的殘酷過程。一頭幼象被迫與母象分離，訓練師用繩子與鍊條將牠綁著數天，期間不斷拿「象勾」刺牠，讓幼象知道違抗人類的下場。泰國觀光業馴養約3千隻大象，雖然因新冠疫情遊客減少，部分大象得以返鄉休養，但泰國計畫在未來幾周內解封，保育人士擔心這種殘忍馴象手法也將回歸。

2歲幼象被帶離母象 被限制自由

世界動保協會（WAP）6月24日公布2018至2020年用隱藏攝影機拍下的影片，片中的幼小母象才2歲大就被帶離母象身邊，被鐵鍊和繩索限制住行動自由，只見牠連續好幾天試圖掙脫。這種手法稱為「粉碎箱」（crush box），訓練者會不斷用象鉤的尖刺猛戳幼象，好讓牠們了解最基本的指示，有時會導致幼象鮮血直流。