臉書刪文、政團解散…港版國安法 人人自危

聯合報 / 記者呂佳蓉
香港東區海底隧道收費口廿九日掛著港府宣傳港版國安法的廣告。 路透
香港東區海底隧道收費口廿九日掛著港府宣傳港版國安法的廣告。 路透

飽受爭議的港版國安法6月30日由大陸全國人大常委會以全票表決通過，在法案全文尚未公布前，香港的政治、經濟與社會已出現寒蟬效應。香港眾志、港獨團體紛紛解散在香港的營運，還有「黃店」（支持反送中的店家）退出構築的黃色經濟圈，店內的抗爭標語昨天也開始清除，許多香港人刪除臉書上的言論。儘管北京與港府宣稱，港版國安法會讓「一國兩制」更行穩致遠，但是該法讓許多香港人做自我審查，深怕踩到國安地雷。

店鋪清理文宣 黃色經濟圈崩解

「這是深思熟慮的決定」，香港龍門冰室的老闆張俊傑在臉書上宣布，龍門冰室要退出「黃色經濟圈」。張俊傑在文中回顧了反送中一年的光陰，在港版國安法來臨前夕，讓他重新審視這一年多的路，在「心灰意冷」之下，他萌生「退出黃圈」的決定。

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港版國安法 香港 反送中 一國兩制 北京

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