日本派遣女王的悲苦真相 25年來轉正職的希望一夕粉碎

日劇「派遣女王」描寫「就職（就業）冰河期」世代只能當派遣員工的委屈，女主角大前春子工作能力優異，彷彿是代替苦悶的世代教訓坐領乾薪的正職員工，2007年第一季播映時，創造平均20.2%的高收視率。13年後的第二季剛開播收視率普通，某種程度反映這個世代的苦，漸被社會淡忘。

90年代日本泡沫經濟崩盤，約在1991年至2005年的畢業生求職極為困難，以2000年為例，大學畢業生的求才求職比是0.99；也就是說，每個人分配不到一個工作職缺，就業市場如冰河期般整個凍僵了。為了生活，這些新鮮人出社會的第一步就從派遣、約聘開始，每數個月至一年要提心吊膽一次，忍耐薪水、福利都比正職員工要差的待遇，而且翻身不易。