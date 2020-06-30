新加坡菁英政治遇上民意挑戰 在電梯擺臭臉也成退選原因

聯合報 / 記者林以君
新加坡執政黨人民行動黨（PAP）的國會議員候選人林紹權（圖）因網路社群爆料，27日宣布退選。 圖／翻攝自林紹權臉書
新加坡執政黨人民行動黨（PAP）的國會議員候選人林紹權（圖）因網路社群爆料，27日宣布退選。 圖／翻攝自林紹權臉書

要不是有林紹權（Ivan Lim）「被退選」，新加坡國會大選就是個行禮如儀的程序。林紹權不是什麼了不起的人物，只不過他被網民大肆批評的理由「傲慢、菁英主義、疑似涉貪」，每一項都打到提名他參選國會議員的執政黨人民行動黨痛點。

PAP議員候選人林紹權 挨批傲慢

在新加坡當菁英，真是不容易。吉寶岸外及海事（Keppel Offshore & Marine）公司總經理林紹權被執政黨人民行動黨（PAP）選上擔任國會議員候選人，但他被質疑菁英心態，連他進電梯給鄰居「擺臭臉」這種一點道理也沒有的指控，都可以怪到他頭上，變成傲慢菁英的代名詞。

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新加坡 菁英 李顯龍

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