新加坡菁英政治遇上民意挑戰 在電梯擺臭臉也成退選原因
要不是有林紹權（Ivan Lim）「被退選」，新加坡國會大選就是個行禮如儀的程序。林紹權不是什麼了不起的人物，只不過他被網民大肆批評的理由「傲慢、菁英主義、疑似涉貪」，每一項都打到提名他參選國會議員的執政黨人民行動黨痛點。
PAP議員候選人林紹權 挨批傲慢
在新加坡當菁英，真是不容易。吉寶岸外及海事（Keppel Offshore & Marine）公司總經理林紹權被執政黨人民行動黨（PAP）選上擔任國會議員候選人，但他被質疑菁英心態，連他進電梯給鄰居「擺臭臉」這種一點道理也沒有的指控，都可以怪到他頭上，變成傲慢菁英的代名詞。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言