陸高速磁浮列車試跑成功 上路還要等好久？

6月21日，中國中車集團對外宣布，時速600公里高速磁浮試驗樣車「成功試跑」。該樣車當日在上海同濟大學全長1.5公里的磁懸試驗線試跑成功。但低速試跑成功，不意味著馬上就能商業運行，之後還需要長達數年的試運行，它的安全性是否可靠？在高鐵和民航發達的今天是否還有經濟效益？大陸的科技技術真的已能自行打造？大陸高速磁懸浮列車商業運行，仍存在不少爭議。

2020-06-30 07:00