陸高速磁浮列車試跑成功 上路還要等好久？

聯合報 / 特派記者賴錦宏
大陸首條時速六百公里的磁浮列車試跑成功，何時商業運行受矚目。圖／取自新浪財經
大陸首條時速六百公里的磁浮列車試跑成功，何時商業運行受矚目。圖／取自新浪財經

6月21日，中國中車集團對外宣布，時速600公里高速磁浮試驗樣車「成功試跑」。該樣車當日在上海同濟大學全長1.5公里的磁懸試驗線試跑成功。但低速試跑成功，不意味著馬上就能商業運行，之後還需要長達數年的試運行，它的安全性是否可靠？在高鐵和民航發達的今天是否還有經濟效益？大陸的科技技術真的已能自行打造？大陸高速磁懸浮列車商業運行，仍存在不少爭議。

【前情提要】

時速600公里磁浮列車 浙江亮相

試跑時速 不超過50公里

據大陸財新網，此次試跑並不意味著該樣車已經具備600公里時速運行能力。據接近中國中車集團人士透露，動態調試試驗的最高時速通常不會超過100公里，而從21日的試驗來看，其試車時速不會超過50公里，屬於低速運行。

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