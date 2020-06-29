把金正恩認成習近平 印度反中只能拿抖音開刀？

聯合報 / 編譯李京倫
印度西北部城市阿姆利則民眾22日在大陸國家主席習近平海報上噴黑色漆，抗議大陸解放軍殺害印軍。法新社
印度西北部城市阿姆利則民眾22日在大陸國家主席習近平海報上噴黑色漆，抗議大陸解放軍殺害印軍。法新社

印度與中國大陸軍隊15日晚間在喜馬拉雅山脈的兩國爭議邊界、印度拉達克地區加萬谷爆發暴力衝突，造成印度20名軍人死亡，引發印度抵制陸貨的情緒，不過，BBC報導，印度依賴大陸貨品的程度，比大陸依賴印度貨品的程度來得高，而且印度國內產業短時間內很難生產出能完全取代陸貨的關鍵零組件，所以印度抵制陸貨很可能只是說說而已，實際上很難做到。

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在印度西部阿默達巴德市，民眾從陽台上把陸製電視機扔下來。在首都新德里，商人焚燒陸貨以示抗議。印度聯邦一名內閣閣員呼籲抵制中國餐廳。一名反對派領袖爬上怪手頂端，把大陸手機品牌Oppo的廣告看板塗黑。一群抗議者把北韓領導人金正恩的肖像誤認為大陸國家主席習近平，放火焚燒。

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印度 反中

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