把金正恩認成習近平 印度反中只能拿抖音開刀？

中國大陸還籠罩在新冠肺炎陰霾下，娛樂圈就燒起了疫後經濟的第一把火。最近，「乘風破浪的姐姐」成為大陸這個夏天最火爆的綜藝選秀節目，最引人側目的是，節目中的30位女星小姐姐，竟在7天內爆賺156億元（人民幣，下同），大約新台幣670億元，她們是怎麼火起來的？

2020-06-28 00:10