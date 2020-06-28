全球拚經濟病毒跟著解封 第二波會比第一波更可怕
世界多國以為新冠肺炎疫情趨緩，近期陸續解除封閉、重啟經濟，南韓、德國、美國等地卻迅速面臨新一波疫情挑戰，全球新冠肺炎確診病例於台灣時間28日2時12分左右，累計超過1000萬例，累計死亡病例超過49萬例。疾病專家憂心，秋季疫情恐會更嚴重。
海灘滿了病床也爆了 德州暫停重啟經濟
美國24日以來新增病例數持續創新高，25日更寫下單日新增逾4萬例的最高紀錄。華盛頓郵報描述美國疫情生活：領導人放寬限制，而各州病例數創紀錄；教堂、海灘、酒吧都擠滿人，而醫院的病床也滿了。德州已決定暫停重啟經濟計畫，紐約等州則對高危險州的遊客實施隔離令。
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