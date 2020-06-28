智利貧窟戰「疫」不停學 廂型車到府上課

北京以東的燕郊鎮不屬於北京，在行政區劃上屬於河北，不過它卻與北京有千絲萬縷的關係。住在燕郊的民眾身分大都是北漂族，每一日約有30萬的燕郊人入京上班。近期因為北京疫情的關係，讓居住在燕郊的民眾苦不堪言，他們與北京互動頻繁，但卻不被看作是「自己人」，當北京頒布因應疫情的措施，燕郊人進京出京的成本要耗費3、4、甚至6小時，一篇在網上的文章更觸動燕郊人，討論不休。

2020-06-28 00:49