智利貧窟戰「疫」不停學 廂型車到府上課

聯合報 / 編譯羅方妤
由於新冠肺炎疫情封鎖期間，許多智利學童無法上網參加線上課程，因此夢之屋學校派遣老師和廂型車，把車子停在學童家門口授課。（法新社）
由於新冠肺炎疫情封鎖期間，許多智利學童無法上網參加線上課程，因此夢之屋學校派遣老師和廂型車，把車子停在學童家門口授課。（法新社）

智利南部阿勞坎尼亞（Araucania）是該國最貧困的地區之一，當地小鎮多數學童在新冠肺炎封鎖期間無法上網參加線上課程。法新社報導，當地夢之屋學校派遣廂型車，開到封鎖期間無法接受教育的小學生家門口，請學生上車聽老師授課。學童上課會遵守戴口罩和保持社交距離等防疫措施。有老師表示，他們希望讓這些學生和資源豐富的私立學校學生受教機會更平等。

線上授課難 有些區76%童無法上網

在寒冷多雨且偏遠的阿勞坎尼亞卡崔普里鎮，當地學校3月起因疫情關閉，改為線上授課，數以百計孩童因為家貧無法上網，被迫放棄學業。當地學生原本由家長騎車接送到夢之屋學校上課，現在校方派遣廂型車到學生家門口，請學生上車聽老師授課。夢之屋學校101名學童中，有70%是分布在智利和阿根廷的馬普切原住民。這些原住民學童多數沒有電腦，且很少人可以上網，無法參加線上課程。

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