情侶獨享夢幻古堡 代價是每天沖160個馬桶

聯合報 / 編譯梁采蘩
蘿拉傑米森（Laura Jamieson）和麥可史密斯（Michael Smith）同在艾許佛德堡飯店工作，疫情封鎖期間，兩人是裡頭的唯一房客。 圖／取自Ashford Castle
蘿拉傑米森（Laura Jamieson）和麥可史密斯（Michael Smith）同在艾許佛德堡飯店工作，疫情封鎖期間，兩人是裡頭的唯一房客。 圖／取自Ashford Castle

蘿拉傑米森（Laura Jamieson）和麥可史密斯（Michael Smith）同在一座有近800年歷史的城堡飯店工作，兩人因此擦出愛的火花，卻從沒想過可以一起住進自己的工作場所。

最便宜客房1.5萬起跳 他們是唯一住客

但自從3月25日以來，這對情侶就是艾許佛德堡（Ashford Castle）的唯一住戶。這家五星級飯店當時因新冠肺炎疫情暫時歇業，兩人在主管授意下收拾行囊搬進去，負責所有維護事宜。艾許佛德堡坐落在在愛爾蘭梅奧郡（County Mayo）的科里布湖北邊的湖畔，基本客房每晚要價約台幣1萬5000元。

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