情侶獨享夢幻古堡 代價是每天沖160個馬桶

被稱為中國最長壽者、世界上最長壽的人新疆維吾爾族婦女阿麗米罕．色依提，25日在親朋、鄰居及當地官員的祝福中，度過了134歲生日。她身體健康，眼不花，耳不聾，還能唱歌逛街。

2020-06-27 00:51