不迷戀封境成效 國際拚解封 全力建公衛秩序
新冠肺炎蔓延全球五個多月，許多國家一度疫情嚴峻，實施封城、居家避疫、擴大採檢等措施，讓感染人數下降。不過像是南韓、日本、英國及義大利等國，解封後感染人數出現再度上升的跡象，這些國家利用對抗第一波疫情的經驗，以及不想再賠上經濟的決心，各自發展出「與病毒共存」的新生活方式，包括中央與地方密切合作，提醒民眾常戴口罩勤洗手，並且針對新病例迅速應變。
南韓於2月18日出現首例確診，因新天地大邱教會群聚感染，造成病毒迅速傳播，最嚴重時曾出現單日新增確診逾千人。南韓政府廣設採檢站及管控群聚感染源，雖限制入境外籍旅客，對內並未全面封城，確診人數增幅自三月上旬開始顯著下降。
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