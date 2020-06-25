北斗衛星組網完成 擋美軍入台海 共軍添武器

聯合報 / 記者呂佳蓉
北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，23日順利升空，標誌大陸自主研發的衛星導航服務將覆蓋全球。 新華社
北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，23日順利升空，標誌大陸自主研發的衛星導航服務將覆蓋全球。 新華社

大陸「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆組網衛星順利升空，標誌大陸自主研發的衛星導航系統服務將覆蓋全世界。大陸官方介紹，北斗衛星系統是著眼於「國家安全」與「經濟社會」發展需要，這句話的涵義可解讀為，有自身定位系統的中國大陸，軍事上、經濟上、外交戰略上將更有優勢，將提升其全球影響力。

躋身全球四大衛星導航 政經軍事更有優勢

論起衛星導航系統，GPS應為大家腦海浮出的第一個名詞，但這是美國的系統。目前全球已發展出四個衛星導航系統，包含美國GPS、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）、歐盟伽利略（Galileo），與中國大陸的北斗（BDS）。

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北斗三號 導彈 飛彈 台海 解放軍

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