美「AV帝王」性侵4女最重判90年 激起成人界MeToo運動

美國「AV帝王」朗·傑瑞米（Ron Jeremy）遭加州洛杉磯檢方以性侵、性攻擊等罪起訴，受害女子共4人。現年67歲的傑瑞米是美國成人片最家喻戶曉的男演員，1970年代出道以來拍過上千部作品，甚至榮獲金氏世界紀錄。如今他被裁定交保金為660萬美元；若全部罪名成立，刑期最長可達90年，代表現年67歲的他將在監獄度過餘生。

2020-06-24 15:24