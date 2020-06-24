美「AV帝王」性侵4女最重判90年 激起成人界MeToo運動

聯合報 / 編譯周辰陽
朗．傑瑞米出道40餘年聲名狼藉，業界有個笑話稱「部分女演員拒絕出演的片型，包括獸交片、性虐片，以及跟傑瑞米性交的片子」。 路透
朗．傑瑞米出道40餘年聲名狼藉，業界有個笑話稱「部分女演員拒絕出演的片型，包括獸交片、性虐片，以及跟傑瑞米性交的片子」。 路透

美國「AV帝王」朗·傑瑞米（Ron Jeremy）遭加州洛杉磯檢方以性侵、性攻擊等罪起訴，受害女子共4人。現年67歲的傑瑞米是美國成人片最家喻戶曉的男演員，1970年代出道以來拍過上千部作品，甚至榮獲金氏世界紀錄。如今他被裁定交保金為660萬美元；若全部罪名成立，刑期最長可達90年，代表現年67歲的他將在監獄度過餘生。

出道40多年 拍逾2000部片

朗．傑瑞米本名隆納德．傑瑞米．海亞特（Ronald Jeremy Hyatt），因一頭散亂長髮及鬍鬚而有「刺蝟」（"The Hedgehog"）的綽號。傑瑞米是美國成人片最家喻戶曉的明星，近年也參與不少電影和電視節目。

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性侵 金氏世界紀錄 新冠肺炎 MeToo

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