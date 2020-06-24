哥倫布、華盛頓、老羅斯福雕像接連倒下 為何偉人一夕間成罪人？
紐約市的美國自然史博物館21日宣布，要把自1940年就立在門前的老羅斯福總統（Theodore Roosevelt）銅像移除，美國總統川普在推特上痛批「荒唐」；隔天，白宮外大批抗議群眾試圖以繩子拉倒立於拉法葉廣場的第七任美國總統傑克遜（Andrew Jackson）銅像，川普大怒推文：「我已授權聯邦政府逮捕破壞或摧毀任何紀念碑、雕像和其他聯邦財產的嫌犯，最多可關10年。」
川普親自介入後 反種族歧視愈演愈烈
川普表示，他將頒布行政命令，保護各地的歷史人物雕像和紀念碑。在川普親自介入後，一場因反種族歧視而起的文化戰爭，愈演愈烈。
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