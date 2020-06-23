影／波頓新書專訪：川普難以專注 除非談到「關鍵字」

美國前國安顧問波頓（John Bolton）的新書「事發之室：白宮回憶錄」預定23日上市，ABC新聞記者拉達茲日前（Martha Raddatz）獨家專訪波頓，請他暢談書中內容，節目在21日播出。波頓指出，川普對許多基本常識展現了無知，若讓他連任將危害美國，希望川普的歷史定位就是「一任總統」。以下是專訪的摘要：

一心只求連任 對外公私不分

波頓指出，許多人都抱怨川普難以保持專注，但只要談到競選連任的事情，他就會湧出無限的注意力。波頓也說，川普在跟中國談判，要求購買更多農產品，竟然直接告訴中國國家主席習近平，稱此舉可幫他「贏得農業州的支持」。「一個總統這樣講也太驚人。」波頓表示。