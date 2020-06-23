日本超級電腦世界第一 當年「只要第二」的蓮舫怎麼說

最新世界超級電腦評比，日本理化學研究所（理研）的新世代超級電腦「富岳」在超算系統500大排行第一，性能比原來榜首美國的Summit高出2.8倍。超級電腦是科學研究、產業、軍事技術開發時，模擬實驗的重要基礎，富岳的優異表現，勢必刺激美、中投入新一代超級電腦研發。

「富岳」史上第一個四冠王

每年6月、11月的國際超級電腦大會公布專家6項評比結果，第一次進入審查名單的富岳，運算速度達每秒41京5530兆次（京為1兆的1萬倍），並在產業應用運算、AI學習力、大數據解析等三項排第一，史上第一個四冠王。