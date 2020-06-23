別招惹遍布全球的K-pop粉絲 「韓流」逆襲連川普都怕

聯合報 / 編譯田思怡
K-pop粉絲遍布全球。圖為美國洛杉磯的K-pop粉絲活動。路透
K-pop粉絲遍布全球。圖為美國洛杉磯的K-pop粉絲活動。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體有個天條：別招惹K-pop粉絲。他們遍布全球，人數龐大，去年在推特發出60億則貼文，已成為最強大的社群媒體勢力之一，而且他們不只追星，也關心政治和社會議題，最近力挺美國的「黑人的命也是命」（BLM）運動，又盯上美國總統川普，已成為一股不可忽視的政治勢力，連川普都怕。

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