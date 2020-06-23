別招惹遍布全球的K-pop粉絲 「韓流」逆襲連川普都怕

「雙面人生」的國度，近年頻頻出現在中國大陸。大陸近來頻傳「冒名頂替」上大學、就業入職等社會問題，甚至有人莫名就「被結婚」。然而，大陸社會監控向來嚴密，各種實名制也早已落地，加上人臉辨識等科技發達下，為何這類社會案件依舊層出不窮，民眾又須承受何種風險？

2020-06-23 00:10