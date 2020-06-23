別招惹遍布全球的K-pop粉絲 「韓流」逆襲連川普都怕
美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體有個天條：別招惹K-pop粉絲。他們遍布全球，人數龐大，去年在推特發出60億則貼文，已成為最強大的社群媒體勢力之一，而且他們不只追星，也關心政治和社會議題，最近力挺美國的「黑人的命也是命」（BLM）運動，又盯上美國總統川普，已成為一股不可忽視的政治勢力，連川普都怕。
百萬響應、六千到場 川普團隊否認說法
川普20日在土耳沙的造勢大會有1萬9000個座位，結果只來了6200人，與川普事前聲稱有100萬人索票的落差極大，抖音（TikTok）和南韓流行音樂（K-pop）粉絲團宣稱是他們用假帳號索票，所以現場有很多空位。川普競選團隊否認這種說法，表示已排除假帳號，而且網路註冊不表示有座位，還是要到現場排隊進場。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言